＜KCON JAPAN 2026＞◇9日◇千葉・幕張メッセボーイズグループJO1が9日、千葉・幕張メッセで開催中の「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットイベントに登場した。9人全員が赤のジャケットに身を包み登場。クールな表情で写真撮影に応じた。JO1はレッドカーペットイベント後に行われる「M COUNTDOWN STAGE」にヘッドライナーとして出演する。12年から世界各地で開催している韓国のカルチャーフェス。レッドカーペットイベントにはAL