南極のコウテイペンギン（共同）広島市で11〜21日に開かれる南極条約協議国会議で、コウテイペンギンの保護の在り方が議論される。地球温暖化に伴う海氷の減少や観光客の増加などで、繁殖や成長の場が脅かされているためだ。国際自然保護連合（IUCN）は4月、レッドリストの絶滅危惧種に追加。会議でも「特別保護種」に指定することを目指すが、反対する国もあり見通せない状況だ。南極に生息するコウテイペンギンは体長約1メー