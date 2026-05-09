◇高校野球春季京都大会準決勝龍谷大平安5―4京都外大西（2026年5月9日わかさスタジアム京都）高校野球の春季京都大会は9日に準決勝が行われ、龍谷大平安が京都外大西を5―4で下して決勝に進んだ。これにより2017年以来9年ぶりの近畿大会出場を決めた。1点差で競り勝った一戦で、今春初めて背番号1を与えられた川島謙心（3年）がドラフト戦線に急浮上する快投を見せた。5―1の5回から2番手として救援した。NPBスカウト