8カード連続で初戦に一発…ベナブル監督「いいスイングの決断」

【MLB】マリナーズ 12-8 Wソックス（日本時間9日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる15号を放った。これで本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並んだ。試合後、ウィル・ベナブル監督は「ああ、素晴らしいことだ」と手放しで称賛し、類いまれな打撃センスに最敬礼している。

驚愕の一打が左中間席に消えた。初回、右腕ハンコックがカウント1-0から投じた95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを完璧に捉えた。逆方向へ運んだ一撃は、打球初速106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度32度を記録した。

村上はこれで8カード連続でカード初戦に本塁打をマークした。実はメジャー史上初の快挙でもあった。第1打席以降は快音が聞かれなかったが、現在はシーズン63本塁打ペースを維持している。そしてベナブル監督が驚いたのは、打球の“行方”だった。

「（村上の）本当の意味での逆方向への一発は、我々の中で初めてみたと思う」と指揮官。村上の過去14本は引っ張り中心で、センター方向も4本。逆方向に打つことは簡単ではない。しかし、マリナーズのエース格から成し遂げた。ベナブル監督は「本当にいいスイングをする。彼は彼自身にチャンスをもたらし続けているし、いいスイングの決断をしている」と打席でのアプローチを高く評価した。（Full-Count編集部）