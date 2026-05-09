SNSアプリ「BeReal（ビーリアル）」を経由して、企業の内部情報が漏洩する事態が相次いでいる。毎日異なる時間に通知が来て2分以内に投稿するという、アプリ独自の仕様が原因とする分析もあるが、ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「それは要因の一部に過ぎない」との考えを示す。こうした問題が起き背景を詳しく聞いた。銀行や飲食店などで情報漏洩、謝罪する事態に2026年4月下旬、西日本シティ銀行（本店・福岡市）の職員が支