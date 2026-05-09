去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生を車ではね、一審で実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。（サムネイルは事故現場） 【写真を見る】加速しノーブレーキで...酒田市の女子中学生意識不明事故男は上告せず実刑判決確定危険運転にならなかった理由、事故発生から実刑判決確定までの流れを振り返る（山形） これにより男の