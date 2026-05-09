スーパーで見かける、いわゆる“イヤイヤ期まっただ中”の子どもと、その対応に追われるお母さん。思わず目を引く光景だが、その裏側にはどんな思いがあるのか。自身も2児の母であり、スーパーで働きながら漫画を発信しているヨカ(@yoka9003)さんが、過去の経験と現在の視点から語るエピソードを紹介する。【漫画】本編を読む／スーパーの店員が内心思っていることとは…？■かつては自分も“その側”にいたヨカさんの次男のイヤイ