バスケットボールの元U−15日本代表候補だった経歴を明かしている人気セクシー女優、辻井ほのか（30）が9日までに自身のXを更新。バスケの試合で重傷を負ったことを明かすとともに、今後について語った。辻井は公式サイトのプロフィルで身長172センチ、B96−W60−H88センチのHカップという抜群のスタイルを公表。先月の投稿では、過去にU−15のバスケ日本代表候補となったことがあり、約15の強豪高校から推薦が来たことも明かして