歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第17回のタイトルは「小谷落城」。元亀2年（1571）の比叡山焼き討ちから、天正元年（1573年）9月1日の小谷城落城まで、2年間のできごとが描かれました。武田信玄の上洛と死、三方ヶ原の戦いにおける徳川家康の大敗、将軍・足利義昭の追放、朝倉家が滅亡した刀根坂の戦い、そして浅井長政が籠城した小谷城の落城と、歴史上の大事件が1話に詰め込まれ