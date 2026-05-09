5月9日は「アイスクリームの日」です。少しずつ気温も上がり、ひんやりスイーツが恋しくなる季節ですよね。今回は、そんな日にぴったりな“今食べたいアイス”をピックアップ。コンビニで手軽に楽しめるものから、ご褒美感たっぷりのアイスまでご紹介します♪5月9日は「アイスクリームの日」です昭和39年（1964年）、東京アイスクリーム協会（当時）は、5月9日を「アイスクリームデー」と決め、都内の施設や病院などにアイスクリー