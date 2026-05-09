FOOD ＆ LIFE COMPANIESは5月8日、2026年9月期 上期決算説明会を開催。それによれば、大幅な増収増益を達成した。海外で中国事業が伸長したほか、国内事業も堅調に伸びているという。F&LCが決算説明会。写真は(左から)代表取締役社長 CEOの山本雅啓氏、副社長執行役員 海外法人 / 海外事業本部管掌の加藤広慎氏、専務執行役員 国内スシロー事業 / 外商管掌の新居耕平氏○■中国市場で本格展開へ冒頭、F&LC代表取締役社長 C