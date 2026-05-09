8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した番組MCの谷繁元信氏が、DeNAのリリーフ陣について言及した。阪神と対戦したDeNAは、2−1の6回一死一、二塁で先発・平良拳太郎の後を受けてマウンドに上がったルイーズが、小幡竜平、伏見寅威を連続三振に仕留めると、7回・レイノルズ、8回・中川虎大も無失点に抑え、2−1のまま9回へ。DeNAは9回に阪神のリリーフ陣から一挙8得点を奪い、終わってみれば10−1