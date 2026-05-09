5月15日からのオリックス戦でポケモンとコラボ

ロッテは今月15日から17日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦3連戦で「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」を開催する。球団は8日、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うと発表。ファンは「めっちゃ欲しいィ！」と反応するなど、早くも激レアの逸品となりそうだ。

特別球の下側にはマリーンズのユニホームを着たピカチュウと、球団パートナーポケモンのキャモメがデザインされる。当日は球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを、選手たちが練習時から着用して試合に臨む。

激レアのサインボールとなることは必至。SNS上には「ぜひ一般販売して」「素晴らしい」「めちゃくちゃワクワク」「全世代が喜ぶ」「グッズ化して」「可愛い」「スゴすぎ」「争奪戦」「欲しすぎる」と早くも待望の声が加熱していた。

また、特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定。ZOZOマリンスタジアムでも球場内外にピカチュウが登場し、特別な演出とともにイベントを盛り上げるという。（Full-Count編集部）