警察庁のデータによれば、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害総額は1,800億円を超え、増加ペースは過去最悪に。詐欺グループは、高齢化社会が抱える「孤独」を標的としています。定年退職と熟年離婚が重なり、日々孤独を感じていた60歳男性の事例を紹介します。SNS上で運命の女性だと信じ込ませ、退職金を含む老後資金を騙し取った〈悪逆非道な手口〉とは。被害総額1,800億円超…高齢者の「孤独」を金に換えるロマンス詐欺の実態警察庁