昨シーズンの女子ツアーは12人もの初優勝が誕生した。 その優勝者のなかで3人のニューヒロインにスポットを当ててスイングを解説。三者三様、異なる個性があってじつにおもしろく、今季も活躍の期待大だ！ 「シャット to オープン」の閉じないドロー アドレス～バックスイング Point：フェースを閉じたままバックスイング（右） 首から顔にかけてのラインが