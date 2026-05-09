「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）復帰戦に臨む平本蓮（２７）＝剛毅會＝が８日、神戸市内での試合前インタビューに参加。皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝との対戦を前に余裕を漂わせた。判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）での対決。「正直、皇治相手にこんな感じになってるの恥ずかしいんですけど」と苦笑いを浮かべた。「超ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月