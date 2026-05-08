◇パ・リーグオリックス4─3日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）オリックス・宮国凌空投手が、堂々のデビューだ。7日に支配下登録が公示されたばかりの高卒3年目右腕は、プロ初登板初先発に臨んで3回5安打2失点。「緊張感よりも、どうなるやろって楽しさの方が大きかった」と、物怖じしない性格を表す言葉で振り返った。初回先頭・カストロへの“プロ初球”は150キロを計測。2種あるスライダーにフォーク、カーブを織