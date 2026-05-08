【新華社東京5月8日】東京の中国大使館は8日、日本各地の山間部で3月以降、雪解けが進み、登山者の遭難事故が頻発しているとして、在日中国人に対し、アウトドア活動の安全に十分注意し、適切な安全対策を講じるよう呼びかけた。名古屋の中国総領事館も、ハイキングや登山などのアウトドア活動を行う際には、安全対策を徹底し、ルートや時間を綿密に計画した上で、危険区域や立ち入り制限区域への侵入を避けるよう呼びかけた。