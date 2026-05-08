文芸評論家・三宅香帆氏（32）が8日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身を侮る行為をした人物について言及した。三宅氏は「こっちを舐めてんなと思う行為をした人のこと、表立って反応はしないけど、一生名前は忘れねえぞと心の中に誓っている2026ジャパン」と意味深なポスト。また「自戒もあるけどリスペクトがないのは一番よくない、人間」とつづっていた。ユーザーからは「本当にそうです」「同じ気持ちの人、結構い