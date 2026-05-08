◇セ・リーグ巨人2―9中日（2026年5月8日バンテリンD）巨人は、中日に対して9失点して2連敗を喫した。勝率5割に逆戻りとなり、試合後には主将の岸田行倫捕手（29）が中心となって投手、野手が全員参加した選手ミーティングを行った。大型連休中の9連戦の最後となった6日のヤクルト戦でも零敗を喫し、岸田は「（6日の）試合が終わった時に雰囲気もちょっと悪かったし、そういうのもあってやろうかなとは思った」と明かし