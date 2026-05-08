日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が8日、自身のインスタグラムを更新。2日に胆石手術のため入院し、この日から仕事復帰したことを明かした。川合氏は「今日、仕事復帰しました。たくさんの方から激励のメッセージをいただき、本当にありがとうございました」と報告。入院中の写真や、手術で摘出した胆石の写真も公開した。そして、「今日はアジアビーチゲイムズのビーチバレー部門で銀メダルを獲得した、松本姉妹