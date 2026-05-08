将棋の第67期王位戦挑戦者決定リーグは8日、東京都渋谷区の将棋会館で最終一斉対局の6局を行った。紅組は羽生善治九段（55）が4勝1敗で優勝。藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝相手の7番勝負出場をかける挑戦者決定戦（28日）への出場を決めた。1敗で並んでいた永瀬拓矢九段（33）は齊藤優希四段（29）に敗れ、連続挑戦を逃した。羽生の対戦相手、菅井竜也八段（34）は勝てば3勝2敗で、リーグ規定により優勝だったが、終盤の