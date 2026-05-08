山形県病院事業局の県立病院課は８日、看護師募集の説明会への参加申し込みがあった44人に対し、全員のメールアドレスが分かる状態で、案内メールを誤送信したと発表した。それによると、８日午後２時ごろ、県立病院課の職員が参加申し込み者に案内メールを送る際、本来は互いのアドレスが分からない設定の「ＢＣＣ」に入れるべき44人分のアドレスを、誤って全員のアドレスが分かる状態で送ってしまった。同じ課