6日まで開かれたNIB主催の「DEJIMA博」。今年の来場者数は、21万人でした。 長崎市の「長崎創生プロジェクト」第1号に認定され12回目の開催となった、食と遊びの祭典「DEJIMA博」。 今年は、長崎水辺の森公園に70店舗以上のグルメやスイーツが集結したほか、出島メッセ長崎では「こどもでじまはく」が開催され、子ども向けの仕事体験「こどもジョブチャレンジin長崎」も行われました。 長崎水辺の森公園、