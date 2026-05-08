WORSTRASHが8月より、全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour ~EXTRA~＞を開催する。そのファイナル公演が、サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞として開催されることが発表となった。同サーキットフェスは、10月18日に東京・Shibuya CYCLONEおよびShibuya THE GAMEの2会場にて開催されるもの。WORSTRASHと親交の深いアーティストをはじめ、シーンを横断したラインナップが出演する予定とのことだ。詳細は後日発表される。チケットの先