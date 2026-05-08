ヤングスキニーがドラマー・しおんの脱退と、新メンバーオーディションの開催を発表した（詳細はこちら）。そんないま改めて読み返したいのが、Rolling Stone Japan誌面連載「かやゆー放談」のこの一篇。フロントマン・かやゆーがホストを務め、様々なゲストとのクロストークをお届けしてきた本連載において、今回は異例の単独インタビューをお届けする。取材は脱退発表前のもので、初の日本武道館ワンマン『いつか僕は誰もが羨む