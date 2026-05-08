老舗として知られる札幌市内の水産業者が、店で従業員に食材を無理に食べさせる様子を撮った動画をSNS上で投稿し、パワハラではないかと批判が相次ぎ、業者が動画を削除したうえで謝罪した。「いつものスタッフ同士のじゃれあいからの流れ」だったとこの業者は説明したが、なぜこんなことをしたのだろうか。この業者に取材して話を聞いた。「いつものスタッフ同士のじゃれあいからの流れ」業者のロゴが入った帽子を被り、青い手袋