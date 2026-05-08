資料 NEXCO西日本四国支社は、ゴールデンウィーク期間(2026年4月25日～5月6日)の四国の高速道路の交通状況(速報)を取りまとめました。 高松自動車道のさぬき豊中IC～大野原ICなど四国4県の主な4区間の上下線を合わせた1日当たりの平均交通量は約2万3300台で、2025年の同じ時期と比べて101％でした。四国での交通量のピークは、下りが5月2日で約1万8000台が通り、上りが5月5日で約2万台が通り