バスケットボールりそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツは7日夜、スポンサーを招いて今シーズンの報告会を開きました。リーグ最下位に沈んだハピネッツ。支援への感謝を伝えるとともに、次のシーズンに向け気持ちを切り替えました。報告会にはチームを支えるスポンサー企業の代表など220人が招かれました。秋田ノーザンハピネッツの今シーズンの成績は10勝