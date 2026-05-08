５月１０日日曜日は「母の日」です。母の日のプレゼントですが、皆さんが選ぶものとしてどのようなものがあるのか、アンケート結果です。プレゼントの１位は定番と言える花が３５％。２位はスイーツで２５％。３位は食べ物や飲み物だったということです。また、予算では４０００円以内でプレゼントを購入するという人が７割という結果になりました。物価高ということもあり、高価なものというよりも、母親の好みに合わ