愛知・名古屋アジア大会のソフトテニス日本代表を発表する日本連盟の高井志保強化委員長（中央）＝8日、東京都内日本ソフトテニス連盟は8日、今秋の愛知・名古屋アジア大会の男女各5人の代表を発表し、前回杭州大会で男子シングルス、男子団体、混合ダブルスとの3冠を達成した上松俊貴（NTT西日本）や、女子の宮前希帆（ワタキューセイモア）らが名を連ねた。日本発祥のソフトテニスはアジア大会では1994年広島大会から正式競