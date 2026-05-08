新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」任天堂は8日、新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」の国内での希望小売価格を25日に1万円引き上げると発表した。4万9980円から5万9980円にする。市場環境の変化を受け、グローバルでの事業性を検討した結果だと説明した。北米や欧州でも9月に値上げする。2026年3月期連結決算は、売上高が前期比98.6％増の2兆3130億円と過去最高を更新し、初めて2兆円を超えた。25年6月に