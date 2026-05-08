7人組グループ・WESTの濱田崇裕（濱＝異体字）が8日、自身の公式インスタグラムを更新。先日行われた同グループのライブを鑑賞したアーティスト・倖田來未との集合写真を公開した。【写真あり】WEST.に囲まれ笑顔をみせる倖田來未濱田は「倖田來未姉さん来てくれましたそして姉さんおめでとうございますコーヒージュレも頂きまして美味しかったです」と報告するとともに、第2子妊娠中の倖田を祝福。メンバー7人のセンタ