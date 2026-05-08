倖田來未、人気アイドルグループの“センター”に 第2子妊娠中「姉さんおめでとうございます」
7人組グループ・WESTの濱田崇裕（濱＝異体字）が8日、自身の公式インスタグラムを更新。先日行われた同グループのライブを鑑賞したアーティスト・倖田來未との集合写真を公開した。
【写真あり】WEST.に囲まれ笑顔をみせる倖田來未
濱田は「倖田來未姉さん来てくれました そして姉さんおめでとうございます コーヒージュレも頂きまして美味しかったです」と報告するとともに、第2子妊娠中の倖田を祝福。メンバー7人のセンターに倖田が立ち、そろってピースサインするショットを投稿した。
またコメント欄では倖田が「濱ちゃんの笑顔に、こちらも心が明るくなりました!!!」と返信しており、以前、番組での共演を経て実現した貴重な交流に、ファンからは「倖田來未さんほんと綺麗」「大好きな人たちで、見てるこっちも幸せ」「恋のつぼみまたやって欲しいです」「推しと推しのコラボ」と興奮の声が寄せられている。
【写真あり】WEST.に囲まれ笑顔をみせる倖田來未
濱田は「倖田來未姉さん来てくれました そして姉さんおめでとうございます コーヒージュレも頂きまして美味しかったです」と報告するとともに、第2子妊娠中の倖田を祝福。メンバー7人のセンターに倖田が立ち、そろってピースサインするショットを投稿した。
またコメント欄では倖田が「濱ちゃんの笑顔に、こちらも心が明るくなりました!!!」と返信しており、以前、番組での共演を経て実現した貴重な交流に、ファンからは「倖田來未さんほんと綺麗」「大好きな人たちで、見てるこっちも幸せ」「恋のつぼみまたやって欲しいです」「推しと推しのコラボ」と興奮の声が寄せられている。