みなさまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した美容ライターの峰岸真由です。【写真】かわいすぎる！まるで“メタモン”なアイスフレーバー日本でもおなじみの人気チェーン店ですが、韓国では今、思わず食べたくなる限定メニューや新作が続々と登場しています。実は、日本とはラインナップが大きく異なるのも特徴のひとつです。今回は、韓国在住美容ライターの峰岸が、現地で注目を集めているマクドナルド、スターバックス、