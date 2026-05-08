米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）が７日（日本時間８日）に行われたプレーオフ（ＰＯ）西カンファレンス準決勝（７回戦制）サンダーとの第２戦に先発出場し、?大記録?を達成した。日本の至宝がＮＢＡ史に名を刻んだ。チームは１０７―１２５で敗れたが、八村は３８分４６秒プレーして１６得点、４リバウンドをマーク。そして３点シュートを６本中３本成功させて、これが快記録となった。米メディア「