恋愛バラエティー番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、8日までに自身のブログを更新し、息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告。家族ショットや兄弟ショットを公開し、息子たちへの思いをつづった。【写真多数】「男3人組、最高！」夫と息子たちによる3ショットも公開5日に更新した「4歳5歳、スタジオ撮影風景…」と題したブログでは、5歳になった長男“たろ”君と、4歳になった次男“じろ”君のヘアセ