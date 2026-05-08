元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「GWは家族でサンリオピューロランドに行ってきました!!」とうれしそうに報告し、長男、次男、夫と家族で楽しむ様子を写真で披露した。【写真】「めちゃめちゃ幸せそう」矢口真里が公開した夫＆息子2人との家族4ショット「おとうちゃんと子供達は初めて」というサンリオピューロランドには、矢口は「めっちゃ昔に」訪れたことがあっ