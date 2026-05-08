矢口真里、夫＆息子2人との家族4ショット公開「めちゃめちゃ幸せそうなショット」「素晴らしいパパさんですね！」 サンリオピューロランドでGW満喫
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「GWは家族でサンリオピューロランドに行ってきました!!」とうれしそうに報告し、長男、次男、夫と家族で楽しむ様子を写真で披露した。
【写真】「めちゃめちゃ幸せそう」矢口真里が公開した夫＆息子2人との家族4ショット
「おとうちゃんと子供達は初めて」というサンリオピューロランドには、矢口は「めっちゃ昔に」訪れたことがあったそうだが、「本当に久しぶりで大興奮でした 凄く可愛かったし楽しかったです!!!」と矢口自身も大満喫した様子。
「クロミちゃんに会えて嬉しい私達」とキャラクターとのグリーティングを楽しむ集合ショットや、アトラクションを楽しむ息子たちの姿を写真で公開した。
ほほ笑ましい家族の姿に、「楽しそう」「めちゃめちゃ幸せそうなショット」「仲良し親子」「素晴らしいパパさんですね！坊やくんたちの笑い声が聞こえてきそうです」など、温かい声が寄せられている。
矢口は2018年3月に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男が誕生している。今年4月には、長男が小学校に入学したことを報告していた。
【写真】「めちゃめちゃ幸せそう」矢口真里が公開した夫＆息子2人との家族4ショット
「おとうちゃんと子供達は初めて」というサンリオピューロランドには、矢口は「めっちゃ昔に」訪れたことがあったそうだが、「本当に久しぶりで大興奮でした 凄く可愛かったし楽しかったです!!!」と矢口自身も大満喫した様子。
ほほ笑ましい家族の姿に、「楽しそう」「めちゃめちゃ幸せそうなショット」「仲良し親子」「素晴らしいパパさんですね！坊やくんたちの笑い声が聞こえてきそうです」など、温かい声が寄せられている。
矢口は2018年3月に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男が誕生している。今年4月には、長男が小学校に入学したことを報告していた。