国家知識産権局が「世界知的財産の日」を記念して開いたオープンデーに訪れた人たち。（資料写真、北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京5月8日】中国国家知識産権（知的財産権）局が7日に発表した「2025年中国知的財産権保護状況」白書によると、2025年末時点の中国の発明特許有効数は前年比11.1％増の631万8千件だった。商標の有効登録数は6.5％増の5303万2千件、著作権の年間登録数は1067万7千件、地理的表示（GI）産品の