コスメブランド「iCouleur」と、にじさんじ所属のユニット「ふわぐさ」とのコラボレーションコスメが、5月11日15時より受注販売されることが発表された。 【画像あり】アイシャドウが映える姿に撮り下ろしビジュアルを使った商品 本企画は、コスメブランド「iCouleur」と、不破湊・三枝明那からなる「ふわぐさ」によるコラボレーション。アイメイクブランド「ラブ・ライナー」、ミネラルコスメブランド