医師は一般的に高年収といわれています。しかし医師といっても、専門分野や勤務体系はさまざまです。 今回のケースのように、病院の勤務医として働く医師もいれば、開業医として活躍する医師もいます。 本記事では、病院の勤務医と開業医の違いや、それぞれの年収についてまとめました。 開業医と勤務医の違い 開業医とは、自ら医療機関を経営する医師のことです。「院長」と呼ぶこともあります。そ