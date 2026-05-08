プロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、13歳長女との親子ショットを公開した。【映像】安藤美姫、“ママ似の美人”娘の顔出しショット安藤は2013年4月、未婚のまま長女・ひまわりさんを出産していた。2020年8月、Instagramを更新し、日本テレビ系のバラエティー番組『有吉ゼミ』で、ひまわりさんとテレビ初共演を果たしたことを報告。貴重な顔出しショットも公開しており、「ママに似て美人さん」「目元がそっくりで