All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、長野県在住31歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：31歳・男性同居家族構成：本人、妻居住地：長野県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人450万円、妻100万円現預金：350万円リスク資産：200万円「八十二長野銀行の積立型預金 リレーつみたてを利用」現預金について、「普