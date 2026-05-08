新型「キックス」にフルモデルチェンジか!?日産は2026年2月12日、2025年度第3四半期決算会見にて、イヴァン・エスピノーサ社長が新型「キックス」を「数ヶ月以内に日本へ投入する」と明言しました。6年ぶりとなるフルモデルチェンジとなる新型キックスについて、日産の販売店ではすでに情報が入ってきているようです。【画像】これが日本に導入されると見られる「キックス」です！ 画像で見る（21枚）キックスは、2016年5月