東京・自由が丘でカウンター8席のイタリア料理店を構える「Siamo noi(シアモ ノイ)」は、美食家たちが「本当に美味しい店」を厳選するグルメガイド「TERIYAKI」が発表した「TERIYAKI BEST RESTAURANT 2026」において、最高ランクである「GOLD」を受賞した。食の目利きが選ぶ「TERIYAKI BEST RESTAURANT」とは「TERIYAKI(テリヤキ)」は、堀江貴文氏をはじめとする日本を代表する美食家たちが、「自分たちの足で見つけた本当に美味し