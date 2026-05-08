ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。女子アナウンサーに対する本音を爆発させた。番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。瀧山アナは「アナウンサーって裏でテキーラとか飲んでるのにみんな表で清楚ぶってるのが気にくわない」と小声で本音を漏らした。続けて、「み