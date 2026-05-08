物語も佳境を迎えているDMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』。その世界観がさらに楽しめる公式フォトブック『窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌』PHOTO BOOK』が双葉社より販売されている。 【写真】窪塚洋介×亀梨和也は相性バッチリ？ 公式フォトブックは、“復讐屋”カモとトラの魅力を、撮りおろし写真、シーンカット、オフショットで楽しめるファン必携の一冊。 そんななか、W主演を務める窪塚洋介と亀梨