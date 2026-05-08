リクスタは、2026年5月7日、「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト30」を発表した。5月10日の「母の日」の贈り物の定番であるカーネーションの花言葉が「愛」であることにちなみ、月間400万アクセスの「無料 赤ちゃん名づけ(リクスタ)」Webおよびアプリからランキングを抽出している。調査期間は2025年5月1日から2026年4月30日で、総検索数41,282件のデータに基づき集計された。○「結愛」ちゃんが首位。テーマの「愛」一文字