名古屋・栄の商業施設「名古屋パルコ南館」が、2027年2月末で営業を終了することが分かりました。パルコは7日、1998年から営業している名古屋・栄の商業施設「名古屋パルコ南館」の営業を2027年2月末で終了すると発表しました。西館・東館とPARCOmidiについては、引き続き営業を継続するということです。パルコは南館営業終了に至った大きな理由として「商業環境の変化や設備コストの投資負担」を挙げていて、跡地利用につ